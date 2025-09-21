Fußball-Verbandsliga A-Junioren: An diesem Sonntag hat der FSV Barleben 1911 auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den VfL Halle 96 I (U19) unterlag das Team von Stefan Resch mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Auf dem Sportplatz Ebendorf wurden die Fans des FSV Barleben 1911 am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Tim Luca Alexander durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:3).

Hannes Thomas Unthan (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten in der 31. Spielminute nach. Diesmal war Lio Lorenz der Torschütze.

FSV Barleben 1911 liegt 0:2 im Rückstand – Minute 31

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tim Luca Alexander. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Khalid den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 ausbaute (82.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – Bertram, Leon (80. Hutzler), J. P. Meyer (65. Hoffmann), Fromme, Günther, Teubner (88. Mendel), J. L. Meyer (80. Winter), Korbginski (88. Rautmann), Müller, Resch

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Prokein, Ugoh (46. Zabel), Meyer, Khalid, Danyi, Heute, Unthan (66. Witter), Rayko, Lorenz, Onyedeke

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35