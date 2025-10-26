Der Magdeburger SV Börde hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die VfB Germania Halberstadt A1 mit 2:5 (0:4).

Alexander Michl (VfB Germania Halberstadt A1) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Cicce Lancine (12.) erzielt wurde.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt A1 steckte einmal Gelb ein. Und auch Tor Nummer drei, vier und fünf konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (31, 45, 54.). Der Vorsprung des VfB Germania Halberstadt A1 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Dirk Lehmann kämpfte weiter und in Minute 55 gelang Adrian Rrustemi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 5:1 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Das finale Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Halbzeitpause, als Rrustemi den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (68.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Magdeburger aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Germania Halberstadt A1

Magdeburger SV Börde: Richter – Lima Sampa, Lampe (71. Tzschöckell), Westermann (86. Alali), Neumann, Rrustemi, Kohle, Schuster, Bittmann, Dunkel, Jahn

VfB Germania Halberstadt A1: Hasenbalg – Naujoks, Behrens (80. Stemmler), Lancine, Michl, Ucke, Schürmann (68. Leube), Roßberg, Schrader (68. Schneider), Leopold, Simon

Tore: 0:1 Alexander Michl (7.), 0:2 Cicce Lancine (12.), 0:3 Cicce Lancine (31.), 0:4 Cicce Lancine (45.), 0:5 Max Leopold (54.), 1:5 Adrian Rrustemi (55.), 2:5 Adrian Rrustemi (68.); Zuschauer: 25