Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag war der VfB 1906 Sangerhausen gegenüber der NSG SSC/RW Weißenfels machtlos und wurde mit 0:3 (0:0) vom Platz gefegt.

Sangerhausen/MTU. Das Spiel zwischen Sangerhausen und Weißenfels ist mit einer deutlichen 0:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Jaime Ian Kalkofen (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte in der 5. Minute der zweiten Spielhälfte (50.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Belal Elmi den Ball ins Netz (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 23

VfB 1906 Sangerhausen liegt 0:2 zurück – 61. Minute

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Alexander Reiche, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 auszubauen (89.). In Spielminute 89 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Munzert – Göbel, Bärwolf, Ruppe, Bühling, Ehrich, Lange, Stödter (52. Bah), Grosse (75. Zarkua), Schütz, Eis

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kopp, Elmi, May (76. Hashimi), Rothhoff, Kalkofen (70. Ohl), Florea (46. Kuhles), Kopp, Reiche, Almutaleb, Schulze

Tore: 0:1 Jaime Ian Kalkofen (50.), 0:2 Belal Elmi (61.), 0:3 Alexander Reiche (89.); Zuschauer: 36