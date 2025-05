Weißenfels/MTU. Die Weißenfelser haben am Sonntag dem Kontrahenten aus JSG ganze acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:0 (4:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Leon Kopp für Weißenfels traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Luca Brendel (19.) erzielt wurde.

NSG SSC/RW Weißenfels baut Vorsprung auf 2:0 aus – 19. Minute

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Ingolf Schöniger im gegnerischen Tor. Brendel traf in Minute 39, Kopp in Minute 41, Justin Krämer in Minute 51, Alexander Reiche in Minute 56 und Jaime Ian Kalkofen in Minute 88. Spielstand 7:0 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 27

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Reiche den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 8:0 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – JSG Gräfenhainichen

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Brendel (46. Elmi), Reiche, Krämer, Schulze, F. Kopp (46. Almutaleb), Buttlar, Heerdegen (64. May), L. Kopp, Rothhoff, Kalkofen

JSG Gräfenhainichen: Walther – Wolfensteller, Simon, Franke (46. Jaschinski), Dutz, Neumann, Rieschick, Noack, Bui, Schulze (67. Tran), Marquardt

Tore: 1:0 Leon Kopp (6.), 2:0 Luca Brendel (19.), 3:0 Luca Brendel (39.), 4:0 Leon Kopp (41.), 5:0 Justin Krämer (51.), 6:0 Alexander Reiche (56.), 7:0 Jaime Ian Kalkofen (88.), 8:0 Alexander Reiche (89.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Kilian Kunert, Lennox Jäger; Zuschauer: 21