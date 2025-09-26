Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Union Sandersdorf vor 61 Zuschauern gegen den VfB Ottersleben mit einem souveränen 7:0 (5:0) durch.

Sandersdorf/MTU. Die Sandersdorfer haben am Freitag dem Gegner aus Ottersleben überlegene sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Paul-Leon Uhte (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Miguel Mittmeier (14.) erzielt wurde.

Minute 14: SG Union Sandersdorf mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB Ottersleben e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

Das finale Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Pause, als Tobias Nitsche den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (71.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier (61. Herzel), Uhte, Osterland (61. Nitsche), Seide, Mühlbauer (63. Franzke), Wieczorek, Groh, Stagat (63. Bergmann), Mackowiak, Schneider (61. Pätzke)

VfB Ottersleben: Elbert – Safdari (63. Thielecke), Niemann, Fadjinou, Yunashev, Gaffal, Lübke, Raschauer, Bogunski, Raschauer (85. Neumann), Agte (63. Liese)

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61