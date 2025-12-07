Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen hinnehmen.

Magdeburg/MTU. Die Begegnung zwischen dem Magdeburger SV Börde und dem VfB 1906 Sangerhausen hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Sangerhausen auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (1:1) für sich.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Leo Constantin Horn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Magdeburger konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Damien Halle der Torschütze (7.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In der 72. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Der Magdeburger SV Börde hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Lehmann.

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 1906 Sangerhausen noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Ramon Bühling (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Sangerhäuser Elf erzielen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB 1906 Sangerhausen

Magdeburger SV Börde: Model – Bittmann, Horn, Beneke, Krauel, Neumann, Richter, Sievers (68. Westermann), Lima Sampa (74. Dunkel), Jäger, Schuster

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Bühling, Lange (74. Schoder), Schütz, Buchhorn, Schremmer (83. Zarkua), Grenzebach, Bärwolf, Halle, Ruppe (61. Hering), Nicolai

Tore: 1:0 Leo Constantin Horn (4.), 1:1 Damien Halle (7.), 1:2 Ramon Bühling (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Maximilian Klatt, Samuel Schmidt; Zuschauer: 23