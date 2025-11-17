Für die Turbine Halle endete der 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Arminia Magdeburg mit 0:1 (0:1).

Halle/MTU. 0:1 (0:1) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der Turbine Halle und SV Arminia Magdeburg. 167 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten brachte David Assner die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Die Turbine Halle rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SV Arminia Magdeburg

Turbine Halle: Worch – Sultanaliev, Saile, Sikora (62. Hoffmann), Ries, Sommer, Waschkowitz, Schneider (75. Hildebrandt), Heidelberger (75. Zaeske), Nordhausen (60. Obier), Só

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Hättasch, Schoendube, Stackfleth (79. Johnson), Reka, Beyer (54. Sheviakov), Kühl, May (90. Hering), Assner, Jakob, Kranz

Tore: 0:1 David Assner (33.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Max Müller, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 167