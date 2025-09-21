Der Haldensleber SC errang am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 3:2 (2:2)-Erfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt.

Haldensleben/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt am Sonntag 3:2 (2:2) getrennt.

Es waren schon 25 Minuten des Spiels vergangen, als Jannes Michael Prokop mit einem Strafstoß für Haldensleber traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Haldensleber konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Darvin Francis Hajowsky der Torschütze (32.).

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Es blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Neumann, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Haldensleber zu entscheiden (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Der Haldensleber SC sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Wilken (55. Ahlfeld), Sulfrian (46. Schnee), Neumann (90. Petrochenko), Richter (77. Walther), Klein, Limburg, Riedner (70. Zielinski), Teuchler, Prokop, Boege

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Alhamwi, Täubrecht, Hajowsky, Krieg (75. Linke), Dujakovic, Fülla, Khan (69. Vetter), Seidler (59. Spielau), Karbath, Becker

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35