Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang dem Haldensleber SC ein 3:2 (2:2)-Heimsieg über die SG Dessau/Kochstedt.

Haldensleben/MTU. Der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:2).

Es waren schon 25 Minuten des Spiels vergangen, als Jannes Michael Prokop mit einem Strafstoß für Haldensleber traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Darvin Francis Hajowsky (32.) erzielt wurde.

32. Minute Haldensleber SC und SG Dessau/Kochstedt im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Es blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Neumann, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Haldensleber zu entscheiden (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Die Haldensleber haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Klein, Limburg, Teuchler, Wilken (55. Ahlfeld), Neumann (90. Petrochenko), Sulfrian (46. Schnee), Riedner (70. Zielinski), Richter (77. Walther), Boege, Prokop

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Dujakovic, Hajowsky, Seidler (59. Spielau), Fülla, Täubrecht, Karbath, Krieg (75. Linke), Alhamwi, Becker, Khan (69. Vetter)

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35