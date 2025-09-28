Die VfB Germania Halberstadt A1 sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Haldensleber SC.

Halberstadt/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC mit einem torarmen 1:0 (0:0). 45 Zuschauer waren im Friedensstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die VfB Germania Halberstadt A1 rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Roßberg (53. Stemmler), Simon, Schrader (74. Naujoks), Ucke, Schürmann, Leopold, Lancine (86. Leube), Knoche (62. Michl), Behrens (74. Dobritz), Stender

Haldensleber SC: Krepp – Wilken, Klein (83. Petrochenko), Hartmann, Schnee, Ahlfeld (84. Grmay), Richter, Teuchler, Boege, Neumann, Riedner

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45