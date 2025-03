Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Arminia Magdeburg und Union 1861 Schönebeck am 21. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Magdeburg/MTU. Mit einem Remis sind der SV Arminia Magdeburg und die Union 1861 Schönebeck am Sonntag vom Platz gegangen. 53 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Jahnplatz.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (33.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Bleon Rexhepi das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (47.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 21

SV Arminia Magdeburg Kopf an Kopf mit Union 1861 Schönebeck – 1:1 in Minute 78

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Pascal Krietsch, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schönebecker zu erlangen (78.). Die Gegner vom SV Arminia Magdeburg beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Arminia Magdeburg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – Union 1861 Schönebeck

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Zoschke, Niemann, Diallo (76. Ahmed), Gerlach (46. Rexhepi), Polzin (46. Schoendube), Uthe (65. Jahjah), Lange, Sheviakov, Scharfe, Assner

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Topfmeier, Stockmann, Wegener, Peine, Schreiber, Tromski, Schäfer, Moritz, Krietsch, Krüger

Tore: 1:0 Bleon Rexhepi (47.), 1:1 Pascal Krietsch (78.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Diego Klause, Karl Dauer; Zuschauer: 53