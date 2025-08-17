Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Turbine Halle und VfL Halle 96 I (U19) am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Kräftemessen zwischen Turbine Halle und VfL Halle 96 I (U19) endet mit Remis 1:1

Halle/MTU. Am Sonntag endete das Match zwischen der Turbine Halle und dem VfL Halle 96 I (U19) mit einem Unentschieden.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits gut in Gange, als Lennox Sikora für Halle traf und in Minute 63 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen Turbine Halle und VfL Halle 96 I (U19) – 76. Minute

31 Minuten nach der Pause konnte Karl-Luis Bärwald (Halle) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle erzielen (76.). Die Hallenser sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – VfL Halle 96 I (U19)

Turbine Halle: Nuding – Waschkowitz, Só, Ries, Sommer (36. Hohl), Obier (55. Nordhausen), Brandt, Saile, Canabate Kasparek, Schneider (62. Sikora), Schischka

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Heute (65. Omoike), Lorenz (65. Kaiser), Meyer, Roschig, Unthan, Onyedeke, Bärwald, Rayko, Prokein, Khalid (85. Zabel)

Tore: 1:0 Lennox Sikora (63.), 1:1 Karl-Luis Bärwald (76.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Felix Bartel; Zuschauer: 110