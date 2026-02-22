Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 I (U19) heimste der Magdeburger SV Börde am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Es waren bereits 32 Minuten des Spiels vergangen, als Pepe Schuster mit einem Strafstoß für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 58 wurde das Gegentor durch Anel Hajdarpasic erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Philipp Beneke, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (82.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfL Halle 96 I (U19)

Magdeburger SV Börde: Model – Neumann, Friedel, Jäger, Bittmann, Lima Sampa, Schuster, Krauel, Richter, Lampe, Beneke

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Onyedeke, Khalid (35. Krause), Prokein, Roschig, Unthan (82. Kaiser), Ugoh (75. Heute), Lorenz, Bärwald, Brumme, Hajdarpasic

Tore: 1:0 Pepe Schuster (32.), 1:1 Anel Hajdarpasic (58.), 2:1 Philipp Beneke (82.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Ole Bennet Becker, Maximilian Port; Zuschauer: 23