Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den VfL Halle 96 I (U19) heimste der Magdeburger SV Börde am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der VfL Halle 96 I (U19) haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Pepe Schuster (Magdeburger SV Börde) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 58 wurde das Gegentor durch Anel Hajdarpasic erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Philipp Beneke, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Magdeburger Team den Sieg zu bescheren (82.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfL Halle 96 I (U19)

Magdeburger SV Börde: Model – Jäger, Neumann, Krauel, Friedel, Beneke, Schuster, Lima Sampa, Lampe, Bittmann, Richter

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Hajdarpasic, Onyedeke, Brumme, Unthan (82. Kaiser), Roschig, Khalid (35. Krause), Prokein, Bärwald, Lorenz, Ugoh (75. Heute)

Tore: 1:0 Pepe Schuster (32.), 1:1 Anel Hajdarpasic (58.), 2:1 Philipp Beneke (82.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Ole Bennet Becker, Maximilian Port; Zuschauer: 23