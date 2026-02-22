Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den VfL Halle 96 I (U19) heimste der Magdeburger SV Börde am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der Magdeburger SV Börde und der VfL Halle 96 I (U19) am Sonntag 2:1 (1:0) getrennt.

Es waren bereits 32 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Pepe Schuster mit einem Strafstoß für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 58 wurde das Gegentor durch Anel Hajdarpasic erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Philipp Beneke, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Magdeburger Team den Sieg zu verschaffen (82.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfL Halle 96 I (U19)

Magdeburger SV Börde: Model – Schuster, Lampe, Beneke, Neumann, Lima Sampa, Friedel, Krauel, Richter, Jäger, Bittmann

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Prokein, Onyedeke, Brumme, Roschig, Ugoh (75. Heute), Unthan (82. Kaiser), Bärwald, Hajdarpasic, Khalid (35. Krause), Lorenz

Tore: 1:0 Pepe Schuster (32.), 1:1 Anel Hajdarpasic (58.), 2:1 Philipp Beneke (82.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Ole Bennet Becker, Maximilian Port; Zuschauer: 23