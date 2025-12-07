Eine Niederlage für den Magdeburger SV Börde besiegelte den 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Magdeburg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Magdeburger Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen den VfB 1906 Sangerhausen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:1).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Leo Constantin Horn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Damien Halle den Ball ins Netz (7.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

1:1 im Duell zwischen Magdeburger SV Börde und VfB 1906 Sangerhausen – 7. Minute

In der 72. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Der Magdeburger SV Börde hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Lehmann.

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 1906 Sangerhausen noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Ramon Bühling (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Sangerhäuser Mannschaft erzielen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB 1906 Sangerhausen

Magdeburger SV Börde: Model – Schuster, Beneke, Sievers (68. Westermann), Neumann, Jäger, Lima Sampa (74. Dunkel), Krauel, Horn, Bittmann, Richter

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schremmer (83. Zarkua), Grenzebach, Buchhorn, Ruppe (61. Hering), Lange (74. Schoder), Halle, Schütz, Nicolai, Bühling, Bärwolf

Tore: 1:0 Leo Constantin Horn (4.), 1:1 Damien Halle (7.), 1:2 Ramon Bühling (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Maximilian Klatt, Samuel Schmidt; Zuschauer: 23