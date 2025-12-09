Der FSV Barleben 1911 hatte am Dienstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen den Haldensleber SC mit 1:4 (0:3).

Barleben/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Christoph Schindler. Der Trainer von Barleben musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:3)-Niederlage gegen Haldensleber beobachten.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Louis Neumann für Haldensleber traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Haldensleber waren aber noch nicht fertig: In Minute 28 wurde das zweite Tor durch Lenny Joshua Boege erzielt.

28. Minute: FSV Barleben 1911 liegt 0:2 zurück

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Boege konnte in Minute 31 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 57 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Sören Ahlfeld (Haldensleber) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 4:1 verließen die Haldensleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911: T. T. Meyer – Hoffmann (55. Schröter), Resch, Teubner, Bertram, Leon, Korbginski (55. Wosahlo), Fromme, Günther, J. L. Meyer, J. P. Meyer (77. Hein)

Haldensleber SC: Krepp – Thal (52. Schürmann), Prokop, Neumann (71. Okubazgi), Sulfrian (62. Fölsch), Wilken (62. Teuchler), Ahlfeld, Boege, Klein, Grmay (52. Madaus), Hartmann

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 0:2 Lenny Joshua Boege (28.), 0:3 Lenny Joshua Boege (31.), 1:3 John Poul Meyer (57.), 1:4 Sören Ahlfeld (76.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Paul van der Velde, Nils Lehmann; Zuschauer: 50