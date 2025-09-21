Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag war der SV Arminia Magdeburg gegenüber dem VfB 1906 Sangerhausen machtlos und wurde 1:3 (1:0) besiegt.

Magdeburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Magdeburg eine Niederlage gegen den VfB 1906 Sangerhausen schlucken. 1:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (27.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Florian Hösel am Ende der ersten Halbzeit, als Maximilian Louis Kranz für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 43 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (52.). Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Damien Halle den Ball ins Netz (53.).

Minute 53 SV Arminia Magdeburg gleichauf mit VfB 1906 Sangerhausen – 1:1

Unentschieden. Sangerhausens Halle konnte seinem Team in Minute 61 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte noch einmal Gelb.

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Theo Schremmer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (78.). Die Magdeburger sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Reka (72. Schoendube), Hoffmann (82. Scharfe), Gerlach, Buschendorf (36. Sheviakov), Assner, Beyer, Hering (64. Johnson), May (64. Barth), Kranz, Jakob

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Buchhorn, Nicolai (83. Ehrich), Grenzebach (72. Schoder), Bühling, Bärwolf, Halle, Schütz, Ruppe, Schremmer, Lange (87. Zarkua)

Tore: 1:0 Maximilian Louis Kranz (43.), 1:1 Damien Halle (53.), 1:2 Damien Halle (61.), 1:3 Theo Schremmer (78.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40