Schönebeck/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Schönebecker Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit der VfB Germania Halberstadt verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:0).

Pascal Krietsch traf für die Union 1861 Schönebeck e.V. in Spielminute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Halberstädter revanchieren: In Minute 66 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Moritz Benjamin Müller erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel Union 1861 Schönebeck gegen VfB Germania Halberstadt – Minute 66

Unentschieden. Halberstadts Devin Günther konnte seinem Team in Minute 81 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Am Ende der Partie sollte es der VfB Germania Halberstadt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Leon-Joel Platz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (90.+3). Damit war der Sieg der Halberstädter gesichert.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – VfB Germania Halberstadt

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Pesla, Topfmeier, Wegener, Peine (79. Wölfer), Krietsch, Moritz, Stockmann, Schäfer, Stojiljkovic, Tromski

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Lippoldt (49. Prievitzer), Naujoks, Menge, Platz, Müller, Günther, Schrader (77. Camara), Simon (26. Koskela), Lancine (89. Karimov), Müller

Tore: 1:0 Pascal Krietsch (21.), 1:1 Moritz Benjamin Müller (66.), 1:2 Devin Günther (81.), 1:3 Leon-Joel Platz (90.+3); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 40