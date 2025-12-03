Am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich die NSG SSC/RW Weißenfels vor 30 Zuschauern über einen soliden 4:2 (2:0)-Erfolg gegen den Magdeburger SV Börde freuen.

Weißenfels/MTU. Die NSG SSC/RW Weißenfels und der Magdeburger SV Börde haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 4:2 (2:0).

Gleich nach dem Anstoß schoss Henry Klose das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Klose den Ball ins Netz.

25. Minute: NSG SSC/RW Weißenfels in Führung dank zwei Treffern von Henry Klose – 2:0

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jaime Ian Kalkofen/Weißenfels (51.), gefolgt von Philipp Beneke (Magdeburger SV Börde) in Minute 68 und Niklas Richter (Magdeburger SV Börde) in Minute 74. Spielstand 3:2 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Tim Wagner, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu erweitern (90.+2). Die Weißenfelser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Magdeburger SV Börde

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Perrey (46. Böhm), Schulze, Brendel (50. Skupin), Klose (85. Saedan), Buttlar, Kalkofen, Wagner, Heerdegen, Kuhles (72. Magul), Mertin

Magdeburger SV Börde: Model – Schuster, Krauel (60. Begest), Jahn, Neumann, Dunkel, Lima Sampa (81. Jäger), Sievers (46. Richter), Beneke, Bittmann, Horn

Tore: 1:0 Henry Klose (4.), 2:0 Henry Klose (25.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (51.), 3:1 Philipp Beneke (68.), 3:2 Niklas Richter (74.), 4:2 Tim Wagner (90.+2); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Sandro Friedrich, Moritz Schröder; Zuschauer: 30