Der NSG SSC/RW Weißenfels gelang es am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den Magdeburger SV Börde mit 4:2 (2:0) zu besiegen. 30 Zuschauer waren live dabei.

Weißenfels/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die NSG SSC/RW Weißenfels und der Magdeburger SV Börde am Sonntag 4:2 (2:0) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Henry Klose das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Klose den Ball ins Netz.

Minute 25: NSG SSC/RW Weißenfels in Führung dank Doppelpack von Henry Klose – 2:0

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jaime Ian Kalkofen/Weißenfels (51.), gefolgt von Philipp Beneke (Magdeburger SV Börde) in Minute 68 und Niklas Richter (Magdeburger SV Börde) in Minute 74. Spielstand 3:2 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

In der Nachspielzeit nutzte die NSG SSC/RW Weißenfels noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Tim Wagner (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:2 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Magdeburger SV Börde

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Buttlar, Klose (85. Saedan), Schulze, Mertin, Wagner, Heerdegen, Kuhles (72. Magul), Kalkofen, Perrey (46. Böhm), Brendel (50. Skupin)

Magdeburger SV Börde: Model – Sievers (46. Richter), Schuster, Dunkel, Bittmann, Neumann, Beneke, Krauel (60. Begest), Horn, Lima Sampa (81. Jäger), Jahn

Tore: 1:0 Henry Klose (4.), 2:0 Henry Klose (25.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (51.), 3:1 Philipp Beneke (68.), 3:2 Niklas Richter (74.), 4:2 Tim Wagner (90.+2); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Sandro Friedrich, Moritz Schröder; Zuschauer: 30