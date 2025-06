Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:8 (0:3) verließ die NSG SSC/RW Weißenfels an diesem Wochenende den Sportplatz Rot-Weiß Pl.2. Der SV Arminia Magdeburg fuhr siegreich nach Hause.

Weißenfels/MTU. Die 32 Zuschauer auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber NSG SSC/RW Weißenfels ein ernüchterndes 0:8 (0:3) einstecken musste.

Lio Marko Kühl traf für den SV Arminia Magdeburg e.V. in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger legten in der 43. Spielminute nach. Diesmal war Theodor Lange der Torschütze.

Minute 43: NSG SSC/RW Weißenfels liegt 0:2 zurück

Die Magdeburger bauten ihren Vorsprung erneut aus. Lucas Barth verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 57., 60., 75.). Zu all dem Jammer lenkte der Weißenfelser den Ball in der 84. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 7:0 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 22

Nur kurz darauf gelang es Rexhepi, den Ball erneut ins Netz zu befördern (89.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die NSG SSC/RW Weißenfels rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – SV Arminia Magdeburg

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Reiche, L. Kopp, Buttlar, Rothhoff (78. Almutaleb), Brendel (64. Florea), Kalkofen, May, Heerdegen (46. Schulze), F. Kopp, Krämer (46. Elmi)

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Niemann, Kühl, Polzin, Barth, Scharfe (56. Jahjah), Sheviakov (70. Kreuter), Reka (77. Abou Rawash), Lange (64. Ahmed), Uthe (56. Rexhepi), Buschendorf

Tore: 0:1 Lio Marko Kühl (12.), 0:2 Theodor Lange (43.), 0:3 Lucas Barth (45.), 0:4 Theodor Lange (57.), 0:5 Bleon Rexhepi (60.), 0:6 Bleon Rexhepi (75.), 0:7 Fabian Kopp (84.), 0:8 Bleon Rexhepi (89.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Frank Gryga; Zuschauer: 32