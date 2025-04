Die NSG SSC/RW Weißenfels errang am 18. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die SG Dessau/Kochstedt.

Weißenfels/MTU. Die 54 Besucher auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 haben am Montag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Dessau mit 2:1 (1:0) knapp.

Es waren schon 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Alexander Reiche für Weißenfels traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Reiche den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.04.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 18

66. Minute: NSG SSC/RW Weißenfels vorne dank zwei Treffern von Alexander Reiche – 2:0

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Tim Schulze ersetzte Robin Buttlar und Abdulhadi Almutaleb kam rein für Justin Krämer. Auf der Gastseite sprangen Linus Rosner für Wenzel Saalmann und Jesse Noel Kudella für Pablo Loppnow ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Linus Rosner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Dessau erlangte (78.). In Spielminute 82 handelte sich die SG Dessau/Kochstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – SG Dessau/Kochstedt

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen (86. Kuhles), Buttlar (69. Schulze), Elmi, Reiche, Rothhoff, L. Kopp, Krämer (77. Almutaleb), Heerdegen, Brendel (80. Florea), F. Kopp

SG Dessau/Kochstedt: Heimberg – Schmökel, Karbath (46. Khan), Hajowsky, Loppnow (77. Kudella), Hoffmann, Görsch, Saalmann (67. Rosner), Zahrt, Haseloff, Spielau

Tore: 1:0 Alexander Reiche (28.), 2:0 Alexander Reiche (66.), 2:1 Linus Rosner (78.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Marwin Wolf, Nico Thummernicht; Zuschauer: 54