Die NSG SSC/RW Weißenfels errang am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 30 Zuschauern einen klaren 4:2 (2:0)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde.

Weißenfels/MTU. Nach einem packenden Match haben sich die NSG SSC/RW Weißenfels und der Magdeburger SV Börde am Sonntag 4:2 (2:0) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Henry Klose für Weißenfels traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Klose den Ball ins Netz.

Doppelpack von Henry Klose bringt NSG SSC/RW Weißenfels 2:0 in Führung – 25. Minute

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Jaime Ian Kalkofen/Weißenfels (51.), gefolgt von Philipp Beneke (Magdeburger SV Börde) in Minute 68 und Niklas Richter (Magdeburger SV Börde) in Minute 74. Spielstand 3:2 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Tim Wagner, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu erweitern (90.+2). Die Weißenfelser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Magdeburger SV Börde

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Klose (85. Saedan), Mertin, Kuhles (72. Magul), Perrey (46. Böhm), Wagner, Schulze, Buttlar, Kalkofen, Brendel (50. Skupin), Heerdegen

Magdeburger SV Börde: Model – Bittmann, Dunkel, Schuster, Jahn, Sievers (46. Richter), Lima Sampa (81. Jäger), Horn, Krauel (60. Begest), Beneke, Neumann

Tore: 1:0 Henry Klose (4.), 2:0 Henry Klose (25.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (51.), 3:1 Philipp Beneke (68.), 3:2 Niklas Richter (74.), 4:2 Tim Wagner (90.+2); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Sandro Friedrich, Moritz Schröder; Zuschauer: 30