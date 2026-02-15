Mit einer Niederlage für die SG Dessau/Kochstedt endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Union Sandersdorf mit 2:3 (1:1).

Darvin Francis Hajowsky (SG Dessau/Kochstedt) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (28.). Die Dessauer konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Miguel Mittmeier der Torschütze (40.).

1:1 Ausgleich im Spiel SG Dessau/Kochstedt gegen SG Union Sandersdorf – Minute 40

In der 59. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Die SG Dessau/Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Frank Tischer. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Rocco Trettenbach/Sandersdorf (81.), gefolgt von Maximilian Täubrecht (SG Dessau/Kochstedt) in Minute 83. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Anton Groh, den Ball ins Netz zu befördern (90.+2). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 93 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – SG Union Sandersdorf

SG Dessau/Kochstedt: Macha – Khan (71. Panzer), Saalmann, Spielau, Fülla, Görsch (44. Täubrecht), Karbath, Sanneh, Becker (88. Bro), Dujakovic (79. Seidler), Hajowsky

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Seide, Nitsche (90. Mühlbauer), Trettenbach, Perl, Osterland, Mittmeier (46. Pätzke), Wieczorek, Groh, Uhte, Koto'o Djouokou (76. Mackowiak)

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (26.), 1:1 Miguel Mittmeier (40.), 1:2 Rocco Trettenbach (81.), 2:2 Maximilian Täubrecht (83.), 2:3 Anton Groh (90.+2); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Maximilian Schemainda, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 47