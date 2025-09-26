Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den VfB Ottersleben feiern. Vor 61 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Sandersdorf/MTU. Die Sandersdorfer haben am Freitag dem Rivalen aus Ottersleben überlegene sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Schon kurz nach Spielstart schoss Paul-Leon Uhte das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Miguel Mittmeier (14.) erzielt wurde.

14. Minute: SG Union Sandersdorf mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB Ottersleben e.V. kassierte einmal Gelb. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

Das letzte Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Pause, als Tobias Nitsche den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (71.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr einholen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte, Osterland (61. Nitsche), Groh, Mühlbauer (63. Franzke), Mackowiak, Stagat (63. Bergmann), Mittmeier (61. Herzel), Seide, Wieczorek, Schneider (61. Pätzke)

VfB Ottersleben: Elbert – Bogunski, Agte (63. Liese), Fadjinou, Raschauer, Lübke, Safdari (63. Thielecke), Gaffal, Niemann, Raschauer (85. Neumann), Yunashev

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61