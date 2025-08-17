Die SG Union Sandersdorf errang am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 70 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Dessau/Kochstedt.

Sandersdorf/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 70 Besuchern des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 geboten. Die Sandersdorfer waren den Gästen aus Dessau mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Tobias Nitsche das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

64. Minute: SG Union Sandersdorf liegt mit 2:0 vorne

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Rocco Trettenbach, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (64.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Union Sandersdorf rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Osterland (79. Mühlbauer), Uhte, Nitsche (68. Pätzke), Mittmeier (87. Herzel), Trettenbach, Groh, Mackowiak, Seide, Schneider (88. Bergmann), Stagat (58. Wieczorek)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Spielau (46. Karbath), Khan, Seidler, Saalmann (61. Panzer), Haseloff, Fülla (61. Täubrecht), Krieg (82. Kudella), Dujakovic, Becker, Alhamwi (46. Hajowsky)

Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70