Die SG Union Sandersdorf errang am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen die JSG Gräfenhainichen.

In Minute 11 schoss Carlos Dutz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die JSGer konterten in der 33. Minute. Diesmal war Tim Behrens der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Chris Jason Franke/JSG (59.), gefolgt von Tim Behrens (SG Union Sandersdorf) in Minute 82. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.02.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 17

Schon vier Spielminuten später konnte Behrens (Sandersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – JSG Gräfenhainichen

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mackowiak, Uhte (84. Mosch), Kasten, Behrens, Körner (61. Födisch), Seide, Wieczorek, Hartmann, Schinkel, Osterland

JSG Gräfenhainichen: Walther – Franke (65. Szulcek), Neumann, Schröter, Noack, Rieschick, Marquardt (85. Bui), Simon, Schulze, Neuwirth (28. Wolfensteller), Dutz

Tore: 0:1 Carlos Dutz (11.), 1:1 Tim Behrens (33.), 1:2 Chris Jason Franke (59.), 2:2 Tim Behrens (82.), 3:2 Tim Behrens (86.); Zuschauer: 50