Der SG Union Sandersdorf gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SG Dessau/Kochstedt mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 70 Zuschauer waren live dabei.

Sandersdorf/MTU. Die 70 Besucher des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer schlugen die Gäste aus Dessau mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren schon 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Tobias Nitsche für Sandersdorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

64. Minute: SG Union Sandersdorf baut Führung auf 2:0 aus

Das finale Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Rocco Trettenbach den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (64.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr ausgleichen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Union Sandersdorf rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Trettenbach, Schneider (88. Bergmann), Mittmeier (87. Herzel), Nitsche (68. Pätzke), Seide, Uhte, Mackowiak, Groh, Osterland (79. Mühlbauer), Stagat (58. Wieczorek)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Saalmann (61. Panzer), Alhamwi (46. Hajowsky), Dujakovic, Haseloff, Khan, Seidler, Fülla (61. Täubrecht), Krieg (82. Kudella), Spielau (46. Karbath), Becker

Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70