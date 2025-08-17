Der SG Union Sandersdorf glückte es am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SG Dessau/Kochstedt mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 70 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sandersdorf/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 70 Besuchern des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 geboten. Die Sandersdorfer waren den Gästen aus Dessau mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Tobias Nitsche das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

2:0 Vorsprung für SG Union Sandersdorf – Minute 64

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Rocco Trettenbach den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (64.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr einholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Union Sandersdorf rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Nitsche (68. Pätzke), Mittmeier (87. Herzel), Schneider (88. Bergmann), Stagat (58. Wieczorek), Trettenbach, Groh, Mackowiak, Seide, Osterland (79. Mühlbauer), Uhte

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Khan, Saalmann (61. Panzer), Fülla (61. Täubrecht), Seidler, Alhamwi (46. Hajowsky), Krieg (82. Kudella), Haseloff, Dujakovic, Spielau (46. Karbath), Becker

Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70