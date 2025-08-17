Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich die SG Union Sandersdorf vor 70 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt freuen.

Sandersdorf/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 70 Besuchern des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 geboten. Die Sandersdorfer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Dessau durch.

Es waren schon 31 Minuten des Spiels vergangen, als Tobias Nitsche für Sandersdorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

SG Union Sandersdorf führt nach 64 Minuten 2:0

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Rocco Trettenbach, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (64.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sandersdorfer sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Osterland (79. Mühlbauer), Schneider (88. Bergmann), Uhte, Mittmeier (87. Herzel), Mackowiak, Nitsche (68. Pätzke), Stagat (58. Wieczorek), Groh, Trettenbach, Seide

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Dujakovic, Haseloff, Saalmann (61. Panzer), Krieg (82. Kudella), Fülla (61. Täubrecht), Spielau (46. Karbath), Becker, Seidler, Khan, Alhamwi (46. Hajowsky)

Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70