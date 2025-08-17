Der SG Union Sandersdorf gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SG Dessau/Kochstedt mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 70 Zuschauer waren live dabei.

Sandersdorf/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 70 Besuchern des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 geboten. Die Sandersdorfer waren den Gästen aus Dessau mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Tobias Nitsche (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

SG Union Sandersdorf führt mit 2:0 – Minute 64

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Rocco Trettenbach (Sandersdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (64.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sandersdorfer sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier (87. Herzel), Osterland (79. Mühlbauer), Nitsche (68. Pätzke), Uhte, Trettenbach, Seide, Groh, Schneider (88. Bergmann), Mackowiak, Stagat (58. Wieczorek)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Krieg (82. Kudella), Fülla (61. Täubrecht), Dujakovic, Becker, Alhamwi (46. Hajowsky), Haseloff, Khan, Saalmann (61. Panzer), Seidler, Spielau (46. Karbath)

Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70