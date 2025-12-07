Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 5:0 (1:0) ging die SG Union Sandersdorf von Coach Benjamin Boenecke aus dem Spiel mit der NSG SSC/RW Weißenfels vom Platz.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Die 40 Besucher des Sport- und Freizeitzentrums Pl. 3 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer schlugen das Team aus Weißenfels mit 5:0 (1:0) deutlich.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Miguel Mittmeier für Sandersdorf traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (33.). Das zweite Tor konnten die Sandersdorfer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tobias Nitsche den Ball ins Netz.

Minute 55: SG Union Sandersdorf mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Mittmeier traf in Minute 56 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Tyson Stagat (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (85.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Wieczorek, Uhte, Schneider (79. Franzke), Pätzke, Stagat, Osterland (75. Seide), Koto'o Djouokou (46. Nitsche), Trettenbach, Mittmeier (65. Herzel)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Menzel, Klose (58. Roshchyn Cintra), Kalkofen, Buttlar (73. Saedan), Heerdegen, Borkmann, Schulze, Kuhles, Wagner, Perrey (81. Magul)

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (9.), 2:0 Tobias Nitsche (55.), 3:0 Miguel Mittmeier (56.), 4:0 Tobias Nitsche (67.), 5:0 Tyson Stagat (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Torsten Hüttig, Frank Gryga; Zuschauer: 40