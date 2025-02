Die SG Union Sandersdorf sicherte sich am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen die JSG Gräfenhainichen.

Carlos Dutz traf für die JSG Gräfenhainichen in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die JSGer konterten in der 33. Minute. Diesmal war Tim Behrens der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Chris Jason Franke/JSG (59.), gefolgt von Tim Behrens (SG Union Sandersdorf) in Minute 82. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.02.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 17

Nach wenigen Momenten gelang es Behrens, den Ball erneut ins Netz zu befördern (86.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr..

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – JSG Gräfenhainichen

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Behrens, Körner (61. Födisch), Schinkel, Seide, Osterland, Kasten, Mackowiak, Wieczorek, Uhte (84. Mosch), Hartmann

JSG Gräfenhainichen: Walther – Marquardt (85. Bui), Franke (65. Szulcek), Dutz, Schröter, Noack, Rieschick, Simon, Neumann, Schulze, Neuwirth (28. Wolfensteller)

Tore: 0:1 Carlos Dutz (11.), 1:1 Tim Behrens (33.), 1:2 Chris Jason Franke (59.), 2:2 Tim Behrens (82.), 3:2 Tim Behrens (86.); Zuschauer: 50