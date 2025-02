Am 17 Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte der SG Union Sandersdorf ein 3:2 (1:1)-Heimsieg über die JSG Gräfenhainichen.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Die SG Union Sandersdorf und die JSG Gräfenhainichen haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Carlos Dutz (JSG Gräfenhainichen) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Sandersdorfer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 33 wurde das Gegentor durch Tim Behrens erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Chris Jason Franke/JSG (59.), gefolgt von Tim Behrens (SG Union Sandersdorf) in Minute 82. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.02.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 17

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Behrens den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (86.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – JSG Gräfenhainichen

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Kasten, Wieczorek, Osterland, Körner (61. Födisch), Uhte (84. Mosch), Mackowiak, Schinkel, Seide, Behrens, Hartmann

JSG Gräfenhainichen: Walther – Franke (65. Szulcek), Marquardt (85. Bui), Noack, Simon, Rieschick, Neuwirth (28. Wolfensteller), Neumann, Schulze, Schröter, Dutz

Tore: 0:1 Carlos Dutz (11.), 1:1 Tim Behrens (33.), 1:2 Chris Jason Franke (59.), 2:2 Tim Behrens (82.), 3:2 Tim Behrens (86.); Zuschauer: 50