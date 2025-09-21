Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unfassbaren 7:0 (5:0) fegte die Mannschaft der SG Union Sandersdorf den Magdeburger SV Börde am Sonntag vom Platz.

Sandersdorf/MTU. Die Sandersdorfer haben am Sonntag dem Gegner aus Magdeburg ganze sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

In Minute 18 schoss Levin Steffen Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Miguel Mittmeier (22.) erzielt wurde.

SG Union Sandersdorf in Minute 22 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 28, Alex Günter Mackowiak in Minute 40, Julius Osterland in Minute 44 und Luis Seide in Minute 67. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Mittmeier den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (84.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr aufholen. Die Sandersdorfer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Magdeburger SV Börde

SG Union Sandersdorf: Sobotta (65. Schreiber) – Mühlbauer, Uhte, Schneider (46. Pätzke), Mackowiak, Mittmeier, Osterland, Groh (53. Franzke), Seide, Stagat (62. Bergmann), Wieczorek

Magdeburger SV Börde: Model – Friedel, Horn, Beneke, Krauel, Jäger (46. Lima Sampa), Westermann, Jahn, Dunkel, Schuster, Neumann (46. Lampe)

Tore: 1:0 Levin Steffen Schneider (18.), 2:0 Miguel Mittmeier (22.), 3:0 Levin Steffen Schneider (28.), 4:0 Alex Günter Mackowiak (40.), 5:0 Julius Osterland (44.), 6:0 Luis Seide (67.), 7:0 Miguel Mittmeier (84.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Kevin Friese; Zuschauer: 28