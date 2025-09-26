Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den VfB Ottersleben einfahren. Vor 61 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Sandersdorf/MTU. Die Sandersdorfer haben am Freitag dem Rivalen aus Ottersleben souveräne sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Paul-Leon Uhte (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Miguel Mittmeier den Ball ins Netz (14.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben e.V. kassierte einmal Gelb. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

26 Minuten nach der Pause konnte Tobias Nitsche (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (71.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier (61. Herzel), Mühlbauer (63. Franzke), Stagat (63. Bergmann), Osterland (61. Nitsche), Wieczorek, Schneider (61. Pätzke), Seide, Groh, Uhte, Mackowiak

VfB Ottersleben: Elbert – Raschauer, Bogunski, Yunashev, Raschauer (85. Neumann), Fadjinou, Safdari (63. Thielecke), Niemann, Gaffal, Lübke, Agte (63. Liese)

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61