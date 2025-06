Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Arminia Magdeburg und die Turbine Halle ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Ermal Reka (SV Arminia Magdeburg e.V.) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle kassierte einmal Gelb (78.). Die Magdeburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Moussa Souleymane Kouyate der Torschütze (79.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

SV Arminia Magdeburg Kopf an Kopf mit Turbine Halle – 1:1 in Minute 79

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Arminia Magdeburg e.V. steckte einmal Gelb ein.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Arminia Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Angus Wilhelm Niemann (Magdeburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+2). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – Turbine Halle

SV Arminia Magdeburg: Jahjah – Lange (14. Keune), Buschendorf, Sheviakov, Reka, Scharfe, Gerlach (46. Polzin), Uthe (69. Krühne-Ploetz), Kühl, Niemann, Assner (44. Zoschke)

Turbine Halle: Archner – Heine (90. Schaaf), Sultanaliev, Kouyate, Reso, Reinemann (70. Só), Sikora, Obier (70. Thiele), Lantzsch, Schischka, Othman (66. Frießleben)

Tore: 1:0 Ermal Reka (6.), 1:1 Moussa Souleymane Kouyate (79.), 2:1 Angus Wilhelm Niemann (90.+2); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Hossein Emir Alizadeh, Janek Monsch; Zuschauer: 60