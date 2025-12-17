Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unglaublichen 8:1 (3:1) fegte die Mannschaft des SV Arminia Magdeburg den FSV Barleben 1911 am Mittwoch vom Spielfeld.

Magdeburg/MTU. Achtmal hat der SV Arminia Magdeburg am Mittwoch gegen die Gegner aus Barleben eingenetzt. 8:1 (3:1) für die Magdeburger.

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Benjamin Hättasch für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Magdeburger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Maximilian Louis Kranz der Torschütze (32.).

2:0 Vorsprung für SV Arminia Magdeburg – 32. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Paul Rene Plexnies konnte in Minute 39 einnetzen. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 20 noch, die Ehre der Barleber zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Barleber. Spielstand 7:1 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.12.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Jakob Schoendube den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 8:1 erweiterte (85.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – FSV Barleben 1911

SV Arminia Magdeburg: Sambill (46. Schünemann) – Assner, Jakob (69. Johnson), Plexnies (58. Gerlach), Reka (69. Sheviakov), Schoendube, Kranz, Scharfe, Hättasch, Barth, May

FSV Barleben 1911: Meyer – Eichholz, Teubner, Müller, Günther, Bertram, Fromme, Hoffmann (58. Schröter), Leon, Wosahlo, Resch

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (25.), 2:0 Maximilian Louis Kranz (32.), 3:0 Paul Rene Plexnies (39.), 3:1 Niklas Eichholz (44.), 4:1 Timo Jakob (49.), 5:1 Paul Rene Plexnies (51.), 6:1 Benjamin Hättasch (60.), 7:1 David Assner (63.), 8:1 Jakob Schoendube (85.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 40