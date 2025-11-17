Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 64 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:0)-Erfolg gegen die SG Union Sandersdorf freuen.

Magdeburg/MTU. Die 64 Besucher auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen die Gäste aus Sandersdorf mit 3:1 (2:0) souverän.

Schon kurz nach Spielstart schoss Niklas Hännig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Die Magdeburger legten in der 31. Minute nach. Diesmal war Lucas Kirchhoff der Torschütze.

SV Fortuna Magdeburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – 31. Minute

Es sah nicht gut aus für Sandersdorf. Aber dann musste der SV Fortuna Magdeburg auch mal einstecken. Torwart Max Klein konnte den Ball von Levin Steffen Schneider nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Unmittelbar darauf gelang es Bennet Heise, den Ball ins Netz zu befördern (90.+4). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SG Union Sandersdorf

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Telch (27. Nyarko), Starikovskiy (68. Böttcher), Shaqiri (53. Fleck), Hilliger, Hännig (71. Rößner), Kirchhoff, Lenze, Gerloff, Al-Chuaibi, Anwaar (59. Heise)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier, Nitsche, Pätzke (78. Segeth), Osterland, Trettenbach, Groh, Uhte (75. Franzke), Seide, Wieczorek, Stagat (46. Schneider)

Tore: 1:0 Niklas Hännig (7.), 2:0 Lucas Kirchhoff (31.), 2:1 Levin Steffen Schneider (90.+1), 3:1 Bennet Heise (90.+4); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Michael Kühl; Zuschauer: 64