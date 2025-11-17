Die SV Fortuna Magdeburg erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 64 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 64 Besuchern auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf durch.

Niklas Hännig (SV Fortuna Magdeburg e.V.) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger legten in der 31. Minute nach. Diesmal war Lucas Kirchhoff der Torschütze.

Minute 31: SV Fortuna Magdeburg mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für Sandersdorf. Aber dann musste der SV Fortuna Magdeburg auch mal einstecken. Torwart Max Klein konnte den Ball von Levin Steffen Schneider nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Bennet Heise den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Magdeburger aber nicht mehr einholen. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SG Union Sandersdorf

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Lenze, Telch (27. Nyarko), Starikovskiy (68. Böttcher), Hännig (71. Rößner), Hilliger, Anwaar (59. Heise), Al-Chuaibi, Shaqiri (53. Fleck), Kirchhoff, Gerloff

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Osterland, Seide, Pätzke (78. Segeth), Trettenbach, Nitsche, Wieczorek, Stagat (46. Schneider), Groh, Uhte (75. Franzke), Mittmeier

Tore: 1:0 Niklas Hännig (7.), 2:0 Lucas Kirchhoff (31.), 2:1 Levin Steffen Schneider (90.+1), 3:1 Bennet Heise (90.+4); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Michael Kühl; Zuschauer: 64