Die SV Fortuna Magdeburg errang am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 25 Fußballfans einen klaren 3:1 (3:0)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 25 Besuchern auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (3:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Oskar Zopf traf für die SV Fortuna Magdeburg e.V. in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle musste einmal Gelb hinnehmen (19.). Die Magdeburger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Zopf der Torschütze (26.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 42: Magdeburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Alexander Spurek ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.02.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 17

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Tom Bersiner wurde für Alexander Spurek eingesetzt und Kelvin Nyarko für Sohail Rasuli. Auf der Gastseite räumten Tim Nordhausen für Nick Josef Waschkowitz und Akbar Sultanaliev für Amir Hossein Pajwak den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Dean Meske (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (70.).

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Turbine Halle

SV Fortuna Magdeburg: Kehr – Fleck, Kratzke (78. Kirchhoff), Barnau, Rektorik (65. Drizari), Zopf, Rudolph, Rasuli (45. Nyarko), Radomski (65. Lenze), Spurek (45. Bersiner), Koplin

Turbine Halle: Archner – Schischka (65. Meske), Brandt, Sommer, Lantzsch, Albsharat, Husar, Obier (77. Heine), Nordhausen (45. Waschkowitz), Reinemann, Sultanaliev (57. Pajwak)

Tore: 1:0 Oskar Zopf (16.), 2:0 Oskar Zopf (26.), 3:0 Alexander Spurek (42.), 3:1 Dean Meske (70.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Hossein Emir Alizadeh, Tobias Schläger; Zuschauer: 25