Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 5:1 (2:1) ging die Turbine Halle von Coach Maximilian Heller aus dem Kräftemessen mit der SG Dessau/Kochstedt vom Platz.

Halle/MTU. Halle – Dessau: Nachdem die Turbine Halle an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit vier Toren in Führung. Endstand: 5:1 (2:1).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Carlo Fiete Fülla das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Die Dessauer konterten in der 24. Minute. Diesmal war Till Bjarne Zaeske der Torschütze.

Turbine Halle und SG Dessau/Kochstedt – 1:1 in Minute 24

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt musste einmal Gelb hinnehmen. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Halles Fabian Canabate Kasparek konnte seinem Team in Minute 41 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Dessau. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 6 (69.) und Spieler Nummer 6 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.45 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Akbar Sultanaliev, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu erweitern (87.). Die Turbine Halle sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Worch – Schneider (71. Förster), Ries, Sikora (79. Hohl), Heidelberger (55. Hildebrandt), Canabate Kasparek (68. Hoffmann), Brandt, Zaeske, Só, Saile, Sultanaliev

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Panzer, Seidler, Khan, Becker, Saalmann, Alhamwi, Hajowsky, Dujakovic (30. Täubrecht), Krieg (61. Bro), Fülla (47. Linke)

Tore: 0:1 Carlo Fiete Fülla (7.), 1:1 Till Bjarne Zaeske (24.), 2:1 Fabian Canabate Kasparek (41.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (69.), 4:1 Justus Friedrich Brandt (75.), 5:1 Akbar Sultanaliev (87.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Piet Rosenthal, Frank Gryga; Zuschauer: 39