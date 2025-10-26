Die Turbine Halle sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen die SG Union Sandersdorf.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 50 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Sandersdorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Lennox Sikora den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Turbine Halle führt in Minute 55 mit 2:0

Das letzte Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Anton Groh den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Sandersdorf erlangte (74.). Die Turbine Halle rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Schneider (89. Alassaf Alasaad), Nordhausen, Waschkowitz (80. Brandt), Só, Ries, Sultanaliev, Sikora (71. Zaeske), Heidelberger (85. Fox), Hildebrandt (67. Saile), Sommer

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Födisch, Schneider, Nitsche (83. Bergmann), Uhte, Mühlbauer (56. Mieshchanin), Pätzke (46. Stagat), Mackowiak (75. Franzke), Mittmeier, Seide, Groh

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50