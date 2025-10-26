Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang der Turbine Halle ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über die SG Union Sandersdorf.

Halle/MTU. Die 50 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Sandersdorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Nick Josef Waschkowitz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. In der zweiten Halbzeit setzte Halle noch einen drauf: In Minute 55 wurde das zweite Tor durch Lennox Sikora erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Turbine Halle baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 55

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Anton Groh, den Ball ins Netz zu befördern und den Sandersdorfern noch ein Tor zu bescheren (74.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Waschkowitz (80. Brandt), Schneider (89. Alassaf Alasaad), Ries, Sikora (71. Zaeske), Sommer, Hildebrandt (67. Saile), Só, Nordhausen, Heidelberger (85. Fox), Sultanaliev

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Pätzke (46. Stagat), Födisch, Uhte, Mittmeier, Schneider, Groh, Seide, Mackowiak (75. Franzke), Nitsche (83. Bergmann), Mühlbauer (56. Mieshchanin)

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50