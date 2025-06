Halle/MTU. Die 81 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Weißenfels mit 2:1 (1:0) knapp.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Maximilian Heller vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Jalozinho Só das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (37.). In der zweiten Halbzeit setzte Halle noch einen drauf: In Minute 65 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Só.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.10.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Jalozinho Só kickt Turbine Halle in 2:0-Führung – 65. Minute

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Belal Elmi (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (71.).

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – NSG SSC/RW Weißenfels

Turbine Halle: Worch – Obier (78. Nordhausen), Lantzsch, Brandt, Anschütz (89. Reso), Sikora (62. Waschkowitz), Schischka, Sultanaliev, Neuner, Só, Kouyate

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Rothhoff, Heerdegen, Kalkofen, May (70. Almutaleb), Kopp (69. Hashimi), Schulze, Buttlar, Krämer (58. Brendel), Elmi, Kuhles (70. Heerwagen)

Tore: 1:0 Jalozinho Só (37.), 2:0 Jalozinho Só (65.), 2:1 Belal Elmi (71.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Nicklas Richter, Tom Leonard Klostermann; Zuschauer: 81