Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Maximilian Heller und sein Team Turbine Halle gegen den Magdeburger SV Börde – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Halle/MTU. Die 23 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 5:0 (2:0) deutlich.

Pascal Enrico Obier traf für den Turbine Halle in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Obier der Torschütze (21.).

Pascal Enrico Obier kickt Turbine Halle in 2:0-Führung – Minute 21

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen. Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maximilian Heller. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Obier traf in Minute 56 und Nick Josef Waschkowitz in Minute 74. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Hallenser durch Spielerwechsel nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Nico Fischer ersetzte Nick Josef Waschkowitz. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es der Turbine Halle noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Nico Fischer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (90.+1). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Die Turbine Halle sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – Magdeburger SV Börde

Turbine Halle: Nuding – Alassaf Alasaad (71. Hoffmann), Waschkowitz (78. Fischer), Zaeske, Merschky (60. Sikora), Saile, Schischka (28. Canabate Kasparek), Brandt, Sultanaliev, Ries, Obier (60. Heidelberger)

Magdeburger SV Börde: Model – Beneke, Lampe, Bittmann, Friedel (46. Jahn), Klause (46. Jäger), Neumann, Schuster, Horn, Krauel, Lima Sampa (58. Richter)

Tore: 1:0 Pascal Enrico Obier (13.), 2:0 Pascal Enrico Obier (21.), 3:0 Pascal Enrico Obier (56.), 4:0 Nick Josef Waschkowitz (74.), 5:0 Nico Fischer (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Sebastian Bosch; Zuschauer: 23