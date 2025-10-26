Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte der Turbine Halle ein 2:1 (1:0)-Triumph über die SG Union Sandersdorf.

Halle/MTU. Die 50 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Sandersdorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Lennox Sikora den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Turbine Halle liegt in Minute 55 2:0 vorn

29 Minuten nach der Pause konnte Anton Groh (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Sandersdorf erzielen (74.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Heidelberger (85. Fox), Sommer, Sikora (71. Zaeske), Ries, Schneider (89. Alassaf Alasaad), Waschkowitz (80. Brandt), Sultanaliev, Só, Hildebrandt (67. Saile), Nordhausen

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Schneider, Nitsche (83. Bergmann), Mühlbauer (56. Mieshchanin), Födisch, Uhte, Mittmeier, Seide, Mackowiak (75. Franzke), Pätzke (46. Stagat), Groh

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50