Eine Niederlage für die Turbine Halle besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Arminia Magdeburg mit 0:1 (0:1).

Turbine Halle verliert knapp gegen SV Arminia Magdeburg mit 0:1

Halle/MTU. 0:1 (0:1) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der Turbine Halle und SV Arminia Magdeburg. 167 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten brachte David Assner die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Die Turbine Halle rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SV Arminia Magdeburg

Turbine Halle: Worch – Heidelberger (75. Zaeske), Schneider (75. Hildebrandt), Sultanaliev, Waschkowitz, Ries, Nordhausen (60. Obier), Sommer, Saile, Sikora (62. Hoffmann), Só

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Jakob, Schoendube, Hättasch, Kranz, Beyer (54. Sheviakov), Reka, Kühl, May (90. Hering), Stackfleth (79. Johnson), Assner

Tore: 0:1 David Assner (33.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Max Müller, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 167