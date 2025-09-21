Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Union Sandersdorf vor 28 Zuschauern gegen den Magdeburger SV Börde mit einem souveränen 7:0 (5:0) durch.

Sandersdorf/MTU. Die Sandersdorfer haben am Sonntag dem Rivalen aus Magdeburg souveräne sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

In Minute 18 schoss Levin Steffen Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Miguel Mittmeier (22.) erzielt wurde.

Minute 22: SG Union Sandersdorf liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 28, Alex Günter Mackowiak in Minute 40, Julius Osterland in Minute 44 und Luis Seide in Minute 67. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Mittmeier (Sandersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Magdeburger SV Börde

SG Union Sandersdorf: Sobotta (65. Schreiber) – Stagat (62. Bergmann), Mackowiak, Schneider (46. Pätzke), Mittmeier, Osterland, Wieczorek, Seide, Mühlbauer, Groh (53. Franzke), Uhte

Magdeburger SV Börde: Model – Krauel, Beneke, Neumann (46. Lampe), Jäger (46. Lima Sampa), Dunkel, Schuster, Jahn, Friedel, Westermann, Horn

Tore: 1:0 Levin Steffen Schneider (18.), 2:0 Miguel Mittmeier (22.), 3:0 Levin Steffen Schneider (28.), 4:0 Alex Günter Mackowiak (40.), 5:0 Julius Osterland (44.), 6:0 Luis Seide (67.), 7:0 Miguel Mittmeier (84.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Kevin Friese; Zuschauer: 28